Avec le développement de la société industrielle, l’humanité a aujourd’hui les moyens de s’anéantir elle-même, « soit directement par les armes de destruction massive, soit par l’altération des conditions nécessaires à sa survie ». Nous sommes entrés dans le temps des catastrophes.

publié le 06/03/2026 Par Louise Bosq
Selon Jean-Pierre Dupuy, ni la théorie du risque, ni la prévention, ni même la précaution ne nous permettent d’y faire face sérieusement. Dans Pour un catastrophisme éclairé (2002), le philosophe nous propose une nouvelle voie, afin de prendre véritablement au sérieux les catastrophes à venir.

Ce qu’il faut retenir :

L’humanité est devenue capable de s’anéantir elle-même. Ni la théorie de la rationalité ni le principe de précaution n’ont été capables de constituer une méthode efficace pour faire face aux dangers qui menacent le monde humain. Le véritable obstacle, que ces approches ont ignoré, est l’absence de crédibilité de la catastrophe.

Pour faire face aux menaces, nous devons ainsi adopter une nouvelle métaphysique, fondant une temporalité adaptée au temps des catastrophes. Rendre la catastrophe crédible implique qu’elle soit inscrite dans l’avenir de façon inéluctable. Elle doit être à la fois possible, mais non réalisée. En somme, la temporalité humaine doit être conçue comme un évitement permanent de la catastrophe, figée en un destin qui, nous l’espérons, ne se produira jamais.

Biographie de l’auteur

Jean-Pierre Dupuy (1941-) est un ingénieur et un philosophe français. Diplômé de l’École polytechnique, il y enseigna la philosophie sociale et politique des sciences et techniques jusqu’en 2006. Il est également professeur à l’université de Stanford depuis 1986.

Inspiré par la critique de la modernité industrielle d’Ivan Illich, Dupuy s’intéresse également à la critique de l’économie politique et à la philosophie sociale anglo-américaine. Puis, à partir de 2001, ses travaux portent en grande partie sur le catastrophisme.

