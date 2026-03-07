Parcourir nos vidéos
publié le 07/03/2026 Par Olivier Berruyer
Thierry Coville est chercheur à l’IRIS, docteur en sciences économiques et spécialiste de l’Iran depuis plus de vingt ans. Il consacre ses recherches à l’Iran contemporain, à ses dynamiques politiques et sociales, ainsi qu’aux enjeux des économies pétrolières. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence, dont L’Iran, une puissance en mouvement (Eyrolles, 2021) et Iran : la révolution invisible (Autrement, 2007).

Dans cette interview pour Olivier Berruyer sur Élucid, Thierry Coville décrypte les dessous du conflit entre l’Iran, les États-Unis et Israël, après l'attaque stupéfiante de mars 2026. Cette opération traduit un manque patent de compréhension des enjeux et de la réalité de ce pays. Mettre fin à ce qui a été entrepris ne sera pas facile, et les conséquences menacent durablement la stabilité de la région...et du monde.

