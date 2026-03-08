Des armes aux combattants, la frontière entre civil et militaire est de plus en plus floue en Ukraine. Tout le monde s’accorde sur le fait que les guerres futures se dessinent aujourd’hui dans ce conflit, avec une première grande rupture : les armes sont moins chères, plus accessibles aux non-militaires, et la professionnalisation des armées s’en trouve remise en question.

Article Démocratie
publié le 08/03/2026 Par Jordi Lafon

Le théâtre de guerre entre la Russie et l’Ukraine continue de faire tomber les certitudes. Chaque acteur engagé plus directement dans ce conflit considère qu’il constitue un laboratoire des guerres futures, ce qui en fait une prophétie auto-réalisatrice, puisque ce sont ces mêmes acteurs qui seront impliqués demain, ces artisans de l’art de la guerre.

Ruptures majeures de la guerre en Ukraine

Quatre années après le début de l’invasion de l’Ukraine, le temps n’est plus à la spéculation quant aux éléments fondamentaux de la guerre de demain. Les caractéristiques des conflits directs du XXIe siècle sont désormais clairement identifiées. La revue russe Russia in Global Affairs, conçue comme le miroir du célèbre Foreign Affairs américain, les liste sans détour : il y a d’abord la dispersion extrême des forces, qui entraîne une plus grande profondeur des zones de combat, rendant les moyens de transports et d’approvisionnement plus vulnérables. Conséquence : l’armée du futur se doit d’être multifonctionnelle. Elle peut être composée de très petits groupes (de deux à quatre personnes), tandis que les tirs et fonctions d’assaut sont transférés aux drones, pas nécessairement militaires et très souvent issus de produits de consommation de masse.

Ces mêmes constats ressortent clairement d’un rapport publié par la London School of Economics, pour lequel les auteurs ont mené une série d’entretiens avec des Ukrainiens et Ukrainiennes engagés à différents niveaux dans le conflit. L’un d’eux qualifie ce dernier de « Première Guerre mondiale avec des robots », une guerre de tranchées où les drones ont remplacé les baïonnettes.

