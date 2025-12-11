Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Rappelons tout d’abord que le fameux PIB (Produit Intérieur Brut) est un indicateur économique qui mesure la production économique, c’est-à-dire la valeur de tous les biens et services produits. Souvent décrié – et pour de très bonnes raisons – pour son utilisation en tant que principal indicateur économique, le PIB offre cependant une bonne vision de la production économique de la France, et donc de l’évolution corrélative de nos revenus et de notre pouvoir d’achat.

+0,5 % : un rebond économique en trompe-l'œil

Après un rebond de +0,3 %, le PIB a progressé de +0,5 % au troisième trimestre 2025.

Au final, selon l’Insee, la croissance sur un an s’établit autour de +0,9 %, un niveau faible.

Le PIB français accuse donc clairement une sorte de « panne » et semble caler sous son niveau de 2017-2019. Certes, une faible croissance ou même une décroissance est une bonne nouvelle pour la planète. Mais cela pose d’importants problèmes économiques et sociaux (chômage, pouvoir d’achat, pauvreté), car les gouvernements s’obstinent à ne pas adapter l’économie aux impératifs environnementaux – une évolution pourtant inéluctable à terme pour des raisons physiques – afin de créer un système qui permettrait une prospérité sans croissance.