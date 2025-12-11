Le PIB français rebondit de +0,5 % au 3e trimestre 2025. Mais la performance reste modeste : sur un an, la croissance plafonne à +0,9 %, loin des rythmes d’avant 2020. De plus, le PIB par habitant dépasse à peine son niveau de 2019, preuve que le niveau de vie stagne depuis maintenant quatre ans. Et sans un fort sursaut des exportations (notamment aéronautiques), l’activité économique en France aurait stagné, voire reculé. Derrière ce chiffre flatteur se cache en réalité une économie atone, qui peine à retrouver son niveau d’avant-crise et dont la faible croissance ne tient qu’à des béquilles artificielles. Pouvoir d’achat en berne, consommation au ralenti, marges d’entreprises sous pression, endettement public qui explose… Ce tableau contrasté soulève une question cruciale : combien de temps la France pourra-t-elle encore éviter la récession sans changer de modèle ?
