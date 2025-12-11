Le PIB français rebondit de +0,5 % au 3e trimestre 2025. Mais la performance reste modeste : sur un an, la croissance plafonne à +0,9 %, loin des rythmes d’avant 2020. De plus, le PIB par habitant dépasse à peine son niveau de 2019, preuve que le niveau de vie stagne depuis maintenant quatre ans. Et sans un fort sursaut des exportations (notamment aéronautiques), l’activité économique en France aurait stagné, voire reculé. Derrière ce chiffre flatteur se cache en réalité une économie atone, qui peine à retrouver son niveau d’avant-crise et dont la faible croissance ne tient qu’à des béquilles artificielles. Pouvoir d’achat en berne, consommation au ralenti, marges d’entreprises sous pression, endettement public qui explose… Ce tableau contrasté soulève une question cruciale : combien de temps la France pourra-t-elle encore éviter la récession sans changer de modèle ?

publié le 11/12/2025 Par Olivier Berruyer

1. +0,5 % : un rebond en trompe-l’œil
2. Le PIB par habitant dépasse à peine celui de 2019
3. Une croissance sauvée par les exportations
4. Hausse des importations/exportations et consommation à l'arrêt
5. Les dividendes ont terminé leur très forte croissance
6. Le pouvoir d'achat en berne
7. Un niveau de faillites historiquement haut
Ce qu'il faut retenir

Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Rappelons tout d’abord que le fameux PIB (Produit Intérieur Brut) est un indicateur économique qui mesure la production économique, c’est-à-dire la valeur de tous les biens et services produits. Souvent décrié – et pour de très bonnes raisons – pour son utilisation en tant que principal indicateur économique, le PIB offre cependant une bonne vision de la production économique de la France, et donc de l’évolution corrélative de nos revenus et de notre pouvoir d’achat.

+0,5 % : un rebond économique en trompe-l'œil

Après un rebond de +0,3 %, le PIB a progressé de +0,5 % au troisième trimestre 2025.

Croissance du PIB trimestriel réel de la France, 2012-2025Croissance du PIB trimestriel réel de la France, 2012-2025

Au final, selon l’Insee, la croissance sur un an s’établit autour de +0,9 %, un niveau faible.

Croissance annuelle du PIB trimestriel réel de la France, 2000-2025Croissance annuelle du PIB trimestriel réel de la France, 2000-2025

Le PIB français accuse donc clairement une sorte de « panne » et semble caler sous son niveau de 2017-2019. Certes, une faible croissance ou même une décroissance est une bonne nouvelle pour la planète. Mais cela pose d’importants problèmes économiques et sociaux (chômage, pouvoir d’achat, pauvreté), car les gouvernements s’obstinent à ne pas adapter l’économie aux impératifs environnementaux – une évolution pourtant inéluctable à terme pour des raisons physiques – afin de créer un système qui permettrait une prospérité sans croissance.

