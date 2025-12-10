Suite aux perspectives de risques de coupures massives d’électricité de l’hiver 2022/2023 et à l’augmentation brutale du prix de l'électricité, une commission d’enquête a été ouverte à l’Assemblée nationale pour tenter de comprendre les causes de cette débâcle énergétique au pays de l’atome.

Cette commission d’enquête est probablement l’une des plus importantes jamais ouverte, au moins au regard des personnes convoquées : tous les anciens Présidents de la République encore en vie, tous les anciens Premiers ministres, tous les anciens ministres ayant touché de près ou de loin la question du mix énergétique français (ministres de l’Industrie, de l’Écologie, etc.), soit 88 auditions pour un total de 150 heures.

On a ainsi pu voir Nicolas Sarkozy, François Hollande, Lionel Jospin ou encore Dominique Voynet rendre des comptes sur les choix faits au nom de la France sur ces questions énergétiques.

Dans ce cadre, tous les anciens dirigeants d’EDF ont également été appelés à témoigner. Tous ont pointé le rôle néfaste des directives européennes dans son naufrage (le système mis en place par celles-ci ayant forcé EDF, via l’ARENH, à subventionner à perte des concurrents artificiels n’ayant aucune capacité de production électrique, c’est-à-dire des traders).

Mais deux de ces intervenants, Henri Proglio et Pierre Gadonneix, ont pointé plus spécifiquement le rôle de l’Allemagne qui, de manière continue, aurait instrumentalisé le droit européen pour saboter délibérément le système énergétique français. Ces constats font notamment écho au rapport de l’École de guerre économique consacré au le rôle des fondations politiques allemandes dans l’ingérence et la manipulation du débat public français sur la question du nucléaire.

Les deux archives vidéo qui vous sont présentées ci-dessous font état de leurs observations sur le sujet.

Les conclusions de cette commission d’enquête, publiées le 30 mars 2023, sont très claires : le fait d'avoir laissé le marché européen se construire est considéré comme l'une des six erreurs majeures de notre politique énergétique :