L'Union européenne est un tabou médiatique absolu. On en parle peu, ou mal, si bien que presque personne n'est conscient de son rôle politique absolument majeur. Cette enquête révèle comment nos dirigeants ont sciemment cédé la souveraineté économique de la France à une technocratie bruxelloise obsédée par l'austérité. Derrière un jargon juridique et technique, la réalité est assez simple : nos politiques économiques ne sont plus dans les mains de nos dirigeants. Les fameuses "recommandations" de l'UE sont obligatoires pour un pays comme la France, et en cas de non-respect les sanctions possibles sont extrêmement violentes. On ne manifeste donc pas contre le budget Lecornu, Bayrou, ou Barnier, mais bien contre le budget Bruxelles. La vassalité de nos dirigeants est une preuve de plus de la réalité de ce carcan européen. Il faut dire que dans ce système verrouillé par les marchés et les lobbies comme Business Europe, l'alternance politique est une illusion : pour tout gouvernement, le seul choix réel reste de se soumettre ou de sortir.

Par Carla Costantini et Xavier de Capèle (Lex Imperii sur YouTube)

