L’ouvrage s’intéresse particulièrement aux rapports étroits entre le fait politique et le fait militaire, en particulier en ce qui concerne les objectifs de la guerre, qui, selon lui, doivent être fixés par le pouvoir politique pour éviter que la guerre ne suive sa propre nature, qui la conduit inéluctablement vers l’extrême.

Ce qu’il faut retenir

Vincent Desportes explique le fait militaire en utilisant et modernisant des concepts hérités de l’œuvre de Carl von Clausewitz, qu’il illustre de multiples exemples historiques s’étalant de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Il insiste en particulier sur la complexité des liens entre le militaire et le politique, notamment le degré de sujétion du fait militaire aux autorités politiques ainsi que le rapport de ces deux pôles à un troisième pôle de pouvoir, particulièrement crucial dans la guerre moderne : le peuple.

Il détaille également un certain nombre de notions essentielles à la compréhension du fait militaire, à commencer par l’échelle des différents cadres au sein desquels le fait militaire prend place : le niveau tactique, le niveau opérationnel, le niveau stratégique, et enfin ce que Clausewitz appelle la « grande stratégie », qui se confond avec les grands objectifs et orientations politiques de l’État. Cette échelle de niveaux, au travers de laquelle ressortent les différences de fins, moyens et objectifs du militaire suivant le degré sur lequel il se focalise, permet à Desportes d’expliquer au lecteur un certain nombre de concepts essentiels à la compréhension de la guerre, de la différence entre offensive et défensive à la notion de « centre de gravité » en passant par le rôle crucial joué par le hasard.