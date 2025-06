Le Premier ministre François Bayrou, dans une conférence récente, s’est adressé aux Français pour leur expliquer la situation dans laquelle notre pays se trouve. Bien évidemment, ce dernier a utilisé toutes les ficelles de la dramaturgie néolibérale pour nous préparer à un mélange d’austérité et de réformes dont nous connaissons largement le contenu en matière sociale et fiscale. Et tout cela habillé d’une prétendue pédagogie censée faire consensus, jouant tour à tour l’économiste ou bien encore le prêtre Paneloux dans La Peste de Camus, qui expliquait aux habitants d’Oran qu’ils étaient responsables du malheur qui les frappait. Mais derrière ces propos convenus et inquiétants, il nous faut voir avec lucidité ce qu’ils révèlent : l’échec massif de nos « élites », qui ont conduit la France vers les difficultés que l’on connaît. La désinflation compétitive, la marche à l’euro, l’ouverture mal contrôlée de nos économies ou encore le cadre européen, expliquent autrement mieux l’état de nos finances publiques qu’une France impécunieuse et peu apte au travail.