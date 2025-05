À la surprise quasi-générale, le gouvernement Bayrou a récemment annoncé des mesures d’austérité pour le budget de 2026. Des économies de plus de 40 milliards d'euros sont attendues, notamment dans la sphère sociale. Il faut s’attendre à la poursuite de la réduction du périmètre de l’État social avec une contribution supplémentaire des retraités, une diminution des dépenses maladie, une révision des remboursements, ou encore une nouvelle réforme de l’assurance chômage. L’austérité rampante ou déclarée devient le mot d’ordre des politiques économiques françaises, dont la cohérence devient de plus en plus discutable. Contrôler la dépense sans imaginer la hausse des recettes par un surcroît d’activité est vain en soi.