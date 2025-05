En France, les astuces sont nombreuses pour réduire voire supprimer l’impôt sur les revenus et le patrimoine. Surtout pour les contribuables les plus aisés. Et ce en toute légalité, grâce aux quelques 474 niches fiscales qui existent dans notre pays. Et qui coûtent… un « pognon de dingue » : près de 100 milliards d'euros en 2025 de manque à gagner pour l’État, qui ne souffrent d’aucune évaluation rigoureuse et systématique, malgré les recommandations répétées de la Cour des comptes. Pour autant, il ne fait aucun doute que ces avantages fiscaux profitent avant tout aux plus gros patrimoines et aux plus grandes entreprises.