Laurent Ottavi (Élucid) : Qu’entendez-vous par « hyper-riches » ? En quoi se distinguent-ils aujourd’hui de ce qu’ils ont pu être par le passé ?

Hervé Kempf : Je me base sur la définition de la richesse donnée par l’Observatoire des inégalités qui l’établit par symétrie avec la définition de la pauvreté. Le riche est celui qui gagne, seul après impôt, plus du double du revenu médian. Or, dans un pays comme la France, ce revenu médian est de 2 028 euros par mois selon l'Insee. Le riche français est donc quelqu’un qui gagne plus de 4 000 euros par mois après impôt. Ces personnes riches constituent environ 10 % de la population.

L’hyper-riche (1 % de la population), lui, gagne plus de 10 000 euros par mois. On peut encore déterminer deux groupes parmi ces hyper-riches, les 0,1 %, qui gagnent plus de 28 000 euros par mois, et les 0,01 % qui gagnent plus de 80 000 euros par mois.

Les hyper-riches profitent d’un système de domination qu’ils cherchent à maintenir. Mon travail, plus précisément, a consisté à montrer comment s’est constituée une caste d’hyper-riches qui engendre des conséquences écologiques extrêmement importantes. La question de l’écologie est, de mon point de vue, sur le plan planétaire et en ce début de XXIe siècle, la principale question politique qui se pose.

Élucid : Pourtant, nous avons pratiquement tous, riches ou pas riches, un smartphone dans la poche qui est une aberration sur le plan de l’écologie. Que répondez-vous à ce type de contre-exemples ?