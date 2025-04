Quel est le premier marché à l’export de la Chine ? La réponse semble à première vue évidente : la première puissance économique mondiale, les États-Unis, serait le déversoir logique de l’Atelier du monde. Pour preuve, les tensions économiques récurrentes entre les deux superpuissances ne cessent de s’envenimer. Et bien non ! En 2023, l’ASEAN (Association des pays de l’Asie du Sud-Est) a détrôné l’oncle Sam en tant que premier réceptacle du made in China. Les douanes chinoises l’attestent : 500 Md$ de biens et services ont été importés de Chine par les États-Unis en 2023 contre 523 Md$ par l’ASEAN. L’écart s’est creusé en 2024 avec 524 Md$ pour les États-Unis et 586 Md$ pour l’ASEAN. Une tendance se dessine : les exportations chinoises en direction des États-Unis et l’ASEAN ont augmenté respectivement de +4,9 % et de +12 % en 2024. Et cette déferlante du « made in China » sur l’Asie du Sud-Est ne va pas sans susciter de remous.