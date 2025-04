La France est l’un des pays les plus taxés au monde, et pourtant, nos services publics essentiels sont à bout de souffle. Comment expliquer ce paradoxe ? Que fait réellement l’État avec notre argent ? Dans cette chronique, nous avons enquêté sur la dépense publique. Loin des poncifs habituels « gaspillage », « État obèse », « fonctionnaires inutiles », nous avons analysé les chiffres en détail, pour confronter les discours à la réalité. Derrière les slogans néolibéraux martelés depuis des décennies, une toute autre image se dessine ! Une image qui dérange, car elle remet en cause les dogmes martelés dans le débat public, et qui remplissent une fonction bien précise : empêcher toute alternative politique, interdire de réfléchir à d’autres options pourtant bien plus favorables pour la grande majorité des citoyens, et in fine, reporter la faute politique de nos dirigeants sur ceux qui n'ont pas voix au chapitre…

