Avec son augmentation spectaculaire des droits de douane, Donald Trump a bouleversé le commerce mondial. L’onde de choc produite par la politique agressive de Trump s’apprête à déséquilibrer les économies de nombreux pays. L’avenir donnera peut-être des explications sur les raisons d’une telle précipitation.

En attendant, il faut comprendre les racines du problème américain. Si la façon de faire est brutale, déstabilisante et probablement peu efficace voire contre-productive, il n’en reste pas moins que la situation financière des États-Unis est piteuse et intenable. Un changement radical de politique commerciale était inévitable.

