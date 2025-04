En novembre dernier avait lieu la cinquième et dernière session des négociations visant à approuver un traité international de lutte contre la pollution plastique. « Ce traité est directement issu d’une résolution de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement, adoptée en mars 2022. Celle-ci ouvre la voie à une négociation mobilisant 193 États, qui aboutira à un texte contraignant et comportant des mesures prenant en compte l’ensemble du cycle de vie des plastiques, depuis leur production, leur consommation et jusqu’à leur fin de vie. Une fois le texte finalisé, les États seront invités à le ratifier », explique le ministère de la Transition écologique.

Malgré l’urgence d’agir et de limiter au maximum la pollution plastique à l’échelle mondiale, les négociations ont échoué. Certains pays, tels que l’Arabie saoudite, la Russie, l'Iran et le Koweït, ne souhaitaient pas accepter des réductions contraignantes.

Comme l’indique l’OCDE dans son nouveau rapport : « En l’absence de mise en œuvre de mesures plus ambitieuses, la production et l’utilisation annuelles de matières plastiques devraient croître de 70 % et passer de 435 millions de tonnes (Mt) en 2020 à 736 Mt en 2040, avec 6 % seulement de plastiques provenant de sources recyclées ».

D’après les chiffres publiés par l’Agence de la Transition écologique, 400 millions de tonnes de déchets plastiques sont générées chaque année dans le monde, 29,5 millions de tonnes en Europe et 3,7 millions de tonnes en France. Alors oui, il est temps de prendre des mesures rigoureuses à l’échelle internationale afin de mettre fin aux rejets de plastique d’ici 2040.