Alors que les limites planétaires sont atteintes les unes après les autres et que le jour du dépassement se rapproche dangereusement du début de l’année, la logique voudrait que l’humanité diminue sa consommation de ressources naturelles et adopte un mode de vie plus sobre. Face aux difficultés à réduire l’impact de notre activité sur notre environnement, d’autres préfèrent défendre l’idée que si nous avons été capables de dérégler le climat, nous serons capables de le « re-régler ». Cette approche s’appelle la géo-ingénierie, à savoir, l’intervention technologique délibérée sur le système climatique afin de contrer le réchauffement de la planète ou d’en atténuer les effets.

Pourquoi tant d’absurdités ? Pour ne pas abandonner la croissance bien sûr !

Pour les partisans du techno-solutionnisme, le progrès technologique est le meilleur moyen de résoudre tous nos problèmes, qu’ils soient économiques, sociaux ou environnementaux, qu’importe si une large partie d’entre eux ont pour cause l’innovation technologique elle-même. La géo-ingénierie s’inscrit parfaitement dans cette pensée puisqu’elle consiste à développer des technologies puis à les déployer dans le but de réduire la concentration de CO 2 dans l’atmosphère, voire à contrer la chaleur produite par le soleil pour limiter le réchauffement des températures.