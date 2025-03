Laurent Ottavi (Élucid) : Pouvez-vous expliquer en quoi une certaine course entre le capitalisme et le réchauffement climatique est à l’origine de la géo-ingénierie en matière climatique, et pouvez-vous préciser de quoi il est question à travers ce terme ?

Marine de Guglielmo Weber et Rémi Noyon : La géo-ingénierie apparaît, aujourd’hui, comme une réponse à la contradiction fondamentale entre un capitalisme reposant sur l’idée de croissance infinie, et certaines limites biophysiques de la planète. Les solutions politiques d’atténuation (réduction des émissions) sont, de fait, incompatibles avec le maintien du système économique, industriel et énergétique existant.

La géo-ingénierie est ainsi promue par certaines sphères économiques comme une solution technique permettant de stabiliser le climat mondial sans remettre en cause les structures économiques sous-jacentes. En somme, il s’agit d’adapter le système Terre au système socioéconomique actuel, plutôt que l’inverse.

Élucid : Quelles sont les deux grandes méthodes de géo-ingénierie du climat ? Cela se confond-il avec ce qu’on appelle du techno-solutionnisme afin de ne pas remettre en cause nos modes de vie et ne pas aborder les enjeux écologiques dans leur globalité ?

Marine de Guglielmo Weber et Rémi Noyon : Le terme « géo-ingénierie » désigne l’ensemble des techniques visant à modifier l’environnement de manière intentionnelle, et à grande échelle, afin de lutter contre les changements climatiques. On distingue deux grandes familles de méthodes : d’une part, l’extraction du dioxyde de carbone atmosphérique (CDR, Carbon Dioxide Removal), et d’autre part, la modification du bilan radiatif, aussi appelée gestion du rayonnement solaire (SRM, Solar Radiation Management), qui vise à refroidir artificiellement la planète.