Dans L’illusion du bloc bourgeois. Alliances sociales et avenir du modèle français (2017), Bruno Amable et Stefano Palombarini examinent les origines et les conséquences de ces bouleversements, qui se traduisent essentiellement par l’éclatement des traditionnels partis de gouvernement et l’émergence d’un bloc bourgeois.

Ce qu’il faut retenir :

L’importation du système néolibéral en France apparut bien attrayante aux yeux de nos élites, qui se laissèrent tenter dès les années 1980 ; mais elle n’en fut pas sans conséquences sur la structure du paysage politique. Au traditionnel clivage entre la gauche et la droite se greffa une nouvelle opposition entre ceux qui défendaient l’intégration de la France dans une Europe néolibérale et ceux qui s’inquiétaient des risques économiques qu’un tel projet présentait.

L’apparition d’un deuxième clivage entraîna inéluctablement la dislocation des traditionnels partis de gouvernement et la fragmentation de l’échiquier politique : entre le bloc de droite et de gauche, d’une part, et le bloc européen et souverainiste, d’autre part. L’impossibilité de trouver un compromis et, donc, de former un bloc dominant en est la conséquence immédiate.

Contrairement aux anciens partis de gouvernement, qui se caractérisaient par la diversité sociale de leur électorat, les nouvelles alliances se fondent dorénavant sur une base clairement classiste. Les classes populaires, majoritairement hostiles au projet européen, furent exclues des alliances gouvernementales et, ne resta dans le bloc libéral plus que l’électorat aisé – si bien qu’il constitue aujourd’hui un véritable « bloc bourgeois ».