Podcast La synthèse audio 05:32 Réservé aux abonnés

Quel est ce sentiment diffus et largement partagé d’un retard généralisé ? C’est la question à laquelle s’efforce de répondre Barbara Stiegler. Dans « Il faut s’adapter » (2019), elle revient sur les sources évolutionnistes du néolibéralisme et sur la mainmise de ce système sur nos manières de vivre, de sentir et de penser.

Ce qu’il faut retenir :

Il existe aujourd’hui un sentiment diffus, oppressant et de plus en plus partagé d’un retard généralisé de l’espèce humaine, s’accompagnant d’une injonction permanente à « s’adapter » pour « évoluer ». L’invasion du lexique biologique de l’évolution trouve sa source dans des inspirations peu connues du néolibéralisme : l’évolutionnisme et le darwinisme, tel qu’ils ont été théorisés par Walter Lippmann.

Selon Lippmann, l’espèce humaine est par nature conservatrice et, par conséquent, inadaptée à son environnement changeant et dont les flux se sont accélérés depuis la révolution industrielle. Ce constat le conduit à prôner un gouvernement par le haut, sous la tutelle des experts, qui doit mener un grand projet de réadaptation de l’espèce humaine – projet remettant en question l’intelligence collective et la vie proprement démocratique.

Biographie de l’auteur

Barbara Stiegler (1971-) est une philosophe politique française, spécialiste de la pensée de Nietzsche. D’abord professeure de philosophie dans le secondaire, elle soutient une thèse en philosophie en 2003 sur Nietzsche et la critique de la chair. Elle est aujourd’hui maître de conférence à l’Université Bordeaux-Montaigne, où elle dirige le master « Soin, éthique et santé ».