Notre système financier, dérégulé, vulnérable, et évoluant dans un monde en crise, finira par s’effondrer. Mais quelle sera l’ampleur des dégâts ?

Pour en parler, Olivier Berruyer reçoit Thierry Philipponnat. Économiste spécialisé en finance, avec plus de vingt ans d’expérience dans le secteur, il a cofondé et dirigé Finance Watch, une organisation spécialisée sur la régulation financière. Par le passé, il a été président du FIR (Forum pour l’Investissement Responsable), et il a siégé 10 ans à l'Autorité des marchés financiers (AMF), qu'il a quitté en 2022, dénonçant un manque d’indépendance. Sa ligne directrice tout au long de sa carrière est claire : mettre la finance au service de la société.

