Podcast La synthèse audio 05:32 Réservé aux abonnés

Dans L’Esprit de Philadelphie, la justice sociale face au marché total (2010), Alain Supiot appelle à renouer avec cet Esprit et à remettre l’économie au service des hommes et de la justice.

Ce qu’il faut retenir :

Après trente années d’ultralibéralisme, l’État-providence a été privatisé et les bases institutionnelles des marchés, démantelées. Le marché, devenu « total », est alors été considéré comme un but en soi et, aussi bien le Droit que les hommes, ont été mis au service de son bon fonctionnement. Le gouvernement par les lois a ainsi cédé la place à la gouvernance par les nombres.

Il est temps de renouer avec l’esprit de Philadelphie et admettre de défendre un système de valeurs fondé sur l’idée de justice sociale. Il s’agit de remettre le Droit, le commerce international, les marchés, la mise en compétition, etc. au service de l’amélioration du sort des hommes.

Biographie de l’auteur

Alain Supiot (1949-) est un juriste et un universitaire français. Après avoir obtenu un doctorat en droit en 1979, il devient professeur de droit privé et de sciences criminelles à l’Université de Nantes, puis poursuit sa carrière à l’étranger, notamment à Florence, Munich, Bari ou Berlin. Il est, depuis 2021, professeur au Collège de France où il occupe la chaire « État social et mondialisation ».

Il fut également membre de différentes organisations – entre autres, la Commission mondiale sur l’avenir du travail.

Avertissement : Ce document est une synthèse de l’ouvrage de référence susvisé, réalisé par les équipes d’Élucid ; il a vocation à retranscrire les grandes idées de cet ouvrage et n’a pas pour finalité de reproduire son contenu. Pour approfondir vos connaissances sur ce sujet, nous vous invitons à acheter l’ouvrage de référence chez votre libraire. La couverture, les images, le titre et autres informations relatives à l’ouvrage de référence susvisé restent la propriété de son éditeur.