Selon lui, cette évolution explique le basculement d’un gouvernement par les lois, dont l’origine remonte à l’Antiquité, à un gouvernement par les nombres, c’est-à-dire un gouvernement fondé sur la régulation et le calcul des intérêts des individus. Cet ouvrage se présente alors comme une mise en garde, pour le lecteur, contre les nombreuses impasses qui font obstacle à l’instauration de cette utopie et contre les dérives sociales qui accompagnent ce processus.

Ce qu’il faut retenir :

Progressivement, le droit, qui renvoyait depuis l’Antiquité à l’art de gouverner, a été soumis aux calculs d’utilité économique. L’intérêt privé a été réduit au calcul économique et consacré comme seul objectif à poursuivre. En conséquence, à tous les niveaux de la société (individu, entreprise, État, gouvernance mondiale, etc.), on agit en s’appuyant sur les chiffres.

La hiérarchie traditionnelle qui mettait le droit public au-dessus des intérêts privés a été inversée. Or, avec la fin d’une loi hétéronome, il n’existe plus de justice sociale et c’est la loi du plus fort qui s’impose. On assiste ainsi à une reféodalisation du droit, par laquelle les relations anciennement régies par une loi générale applicable à tous se concrétisent désormais à travers des contrats privés, instituant des relations de vassalités.

Biographie de l’auteur

Alain Supiot (1949-) est un juriste et un universitaire français. Après avoir obtenu un doctorat en droit en 1979, il devient professeur de droit privé et de science criminelles à l’Université de Nantes, puis poursuit sa carrière à l’étranger, notamment à Florence, Munich, Bari ou Berlin. Il est, depuis 2021, professeur au Collège de France où il occupe la chaire « État social et mondialisation ».