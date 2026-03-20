Avec la modernité, la loi naturelle a laissé place à la doctrine des droits de l’Homme, qui régit désormais le monde humain. Mais, la société humaine peut-elle véritablement se passer de toute référence à la condition naturelle de l’Homme ?
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