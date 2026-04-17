Selon Howard Zinn, derrière le légendaire patriotisme américain, se cache une mentalité politique dangereuse. Dans La mentalité américaine. Au-delà de Barack Obama (2008), il entend montrer comment la psychologie américaine en matière de politique a pu être à l’origine du « meilleur comme du pire ».
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