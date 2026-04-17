Podcast La synthèse audio 25:32 Réservé aux abonnés

Cependant, la victoire électorale de Barack Obama provoqua un soulagement collectif : on célébrait la fin d’un gouvernement orwellien, caractérisé par un usage répété de la force. Cet espoir fut malheureusement déçu.

Ce qu’il faut retenir :

L’histoire nous a maintes fois prouvé qu’il est parfois nécessaire d’enfreindre la loi pour dénoncer l’injustice d’un acte gouvernemental. On tente de dissuader les citoyens de pratiquer la désobéissance civile, faisant passer cette pratique pour un acte antipatriotique. Quiconque désobéit au gouvernement fait désormais preuve d’antipatriotisme.

Le meilleur exemple de cette pression pour empêcher la désobéissance est la politique étrangère. La population américaine a ainsi laissé son gouvernement étendre son influence partout dans le monde. L’élection de Barack Obama a laissé croire que cette politique allait cesser. Cependant, ces attentes ont été déçues.

Le patriotisme américain est largement exploité par le gouvernement afin de persuader la population d’entrer en guerre, puis lorsque ce dernier n’est pas suffisant convainquant, on s’en remet à l’exceptionnalisme américain, c’est-à-dire, à l’idée selon laquelle les États-Unis incarnent la liberté et la démocratie et donc, se doit d’en faire bénéficier le reste du monde.

L’histoire nous a prouvé que les pires atrocités ne furent pas le fruit de la désobéissance civile mais de l’obéissance et de la soumission à l’autorité. L’auteur considère que la désobéissance civile est essentielle au bon développement de la société.