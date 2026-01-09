Podcast La synthèse audio 25:32 Réservé aux abonnés

En dépit de ses efforts, l’Union européenne est loin d’atteindre l’objectif fixé par le traité de Maastricht. Elle est toujours une organisation caractérisée par d’insolubles disparités économiques entre les États membres, par une négation de la démocratie populaire et une forte inégalité de traitement politique entre les États.

Ce qu’il faut retenir :

La construction européenne a progressivement retiré aux peuples le droit de disposer d’eux-mêmes et impose une inégalité de traitement d’ordre politique et économique entre les États membres en fonction de leur PIB.

L’Eurozone est une union monétaire asymétrique puisqu’il n’existe aucun transfert compensatoire entre les régions excédentaires et les régions déficitaires. Elle condamne ainsi les États pauvres à l’austérité et les États riches à l’abondance. Cette eurodivergence décourage la coopération entre États et agit comme une force centrifuge qui favorise la règle du « chacun pour soi ».

Un rééquilibrage des économies ne peut se réaliser sans une réelle politique industrielle nationale et éventuellement interventionniste. À cette fin, les États doivent se retirer de la concurrence économique et législative (fiscale, sociale, etc.) et des impératifs économiques insoutenables imposés par les engagements européens.

Biographie de l’auteur

Laura Blanc (1976-2020) est commissaire des armées. Elle tenait un blog depuis 2010, l’Arène nue, dans lequel elle dénonçait les abus de l’Union européenne, sous le nom de plume Coralie Delaume. Profondément eurosceptique, elle défendait une vision souverainiste de la France. Elle est l’auteur de plusieurs ouvrages critiques sur l’Union européenne et écrivait en parallèle pour divers journaux, notamment Marianne et FigaroVox.