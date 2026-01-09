L’Union européenne se maintient, mais, selon Coralie Delaume et David Cayla, cette survivance est artificielle et arrive à son terme. La fin de l’Union européenne (2017) explique comment, pour subsister, l’Union européenne déploie une administration autoritaire, passant outre les principes démocratiques, tout en renonçant à sanctionner certaines entorses économiques aux traités, afin de maintenir l’illusion de l’efficacité de l’euro.
