Coup sur coup, l’Inde a conclu un accord de libre-échange avec l’Union européenne le 27 janvier, puis annoncé le 2 février un « accord commercial intérimaire » avec les États-Unis, laissant entrevoir une trêve dans la guerre tarifaire engagée par Donald Trump. L’Inde, ce fabuleux réservoir de 1,45 milliard de consommateurs, affiche une croissance exceptionnelle : 8,2 % en glissement annuel au troisième trimestre 2025 et 6,5 % pour l’année fiscale 2024-2025. De quoi, assurément, attiser les convoitises. Pourtant, jusqu’à présent, les portes de cet eldorado demeuraient solidement closes. À en croire Ursula von der Leyen et Donald Trump, la plus grande démocratie du monde s’ouvrirait enfin à l’Occident. La réalité est toutefois bien plus nuancée que ne le laissent entendre les annonces lénifiantes venues de Bruxelles et de Washington.
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