Combien payez-vous vraiment d'impôts ? Pas ce que vous croyez. Derrière la progressivité affichée de l'impôt sur le revenu se cache un système où la TVA, la CSG et les taxes indirectes annulent presque entièrement l'effort de justice fiscale. Un système où le millième des Français les plus riches paie proportionnellement moins que le centième, et où des milliards de baisses d'impôts ont été financés à crédit. Décryptage d’un système fiscal bien moins progressif qu’il n’y paraît.

Par Olivier Berruyer

1- Un système inégalement progressif pour les ménages
2- L'impôt sur le revenu : un symbole républicain mutilé
3- L'imposition sur les patrimoines
4- CSG : la cotisation sociale pour tous
5- TVA : le plus efficace, le plus injuste et le plus discret
6- Le bilan fiscal du macronisme
7- Un système à haut rendement social pas assez progressif
Ce qu'il faut retenir

Après avoir exploré dans un premier article les raisons du haut niveau de prélèvements obligatoires en France en le comparant à celui de nos voisins, nous avons examiné, dans un deuxième volet, l’architecture réelle de nos prélèvements obligatoires. Le débat fiscal reste souvent prisonnier d’une bataille de slogans, occultant une réalité plus troublante : notre système fait peser l’essentiel de la charge sur ceux qui travaillent et consomment, tandis qu’il allège méthodiquement la facture du capital – et cela sans que les effets promis sur l’investissement et l’emploi ne se matérialisent jamais, malgré d’énormes « cadeaux » fiscaux destinés à un « ruissellement » qui n’a jamais ruisselé.

Ce troisième volet se penche donc sur la structure concrète de la fiscalité française et ses effets redistributifs sur les ménages, car c’est là que se joue véritablement la question d'une justice fiscale encore inachevée.

Impôts directs vs. indirects : un système inégalement progressif pour les ménages

La différence entre impôts directs et impôts indirects est essentielle pour comprendre les enjeux de justice fiscale – et pourtant, elle est systématiquement escamotée dans le débat public :

