Dans les « démocraties » modernes, la propagande de guerre doit opérer par saturation informationnelle, manipulation émotionnelle et conditionnement identitaire, en faisant croire au citoyen qu'il pense librement. Elle repose sur quatre principes : diaboliser le chef ennemi, masquer les vrais enjeux derrière de fausses causes nobles, se poser en victime, et alterner mépris et menace envers l'adversaire. Notre cerveau dispose de défenses naturelles contre la tromperie, mais elles cèdent face à un formatage environnemental total. Pour résister, faire du pseudo « débunkage » ne suffit pas : il faut déconstruire définitivement l'idée que la guerre résout les atrocités. Elle ne fait qu'en commettre davantage.

Par Carla Costantini et Xavier de Capèle (Lex Imperii sur Youtube)

Sources de la vidéos :

PARTIE I

Les instituts de propagande : 1, 2, 3

La vidéo de Chomsky : 1

"La Russie est en guerre avec nos valeurs" : 1

Présence de l'Ukraine dans les médias : 1

Glucksmann : 1

Jacques Ellul : Propagandes et Histoire de la propagande

PARTIE II

La compilation : 1, 2, 3, 4, 5, 6

L'Irak et les armes de destruction massive : 1, 2, 3, 4

Les titres qui mentionnent "Saddam" : 1, 2, 3, 4

Les titres qui mentionnent "Kadhafi" : 1, 2, 3

Les titres qui mentionnent "Poutine" : 1, 2, 3, 4

Kadhafi nouvel Hitler : 1

Les "Munichois" : 1

Compilation bébés décapités : 1, 2, 3

Poutine autoritaire et conservateur : 1, 2

Les cancers de Poutine, les excréments et les bains de sang animal : 1, 2, 3, 4

Zelensky néo-nazi : 1

Le patriarche Kirill contre l'Occident : 1

Discours de Kennedy sur la "conspiration monolithique" : 1

Séquence fausses raisons de la Yougoslavie à la Syrie : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Tensions dans les Balkans : 1, 2

Projet avorté du dinar-or : 1

Netanyahou "notre victoire c'est la vôtre" : 1

La photo du drapeau LGBT à Gaza : 1

Compilation les nouveaux néo-conservateurs : 1, 2, 3, 4, 5

Documents sur les ADM de l'Irak : 1, 2

Obama et le Venezuela : 1

Reagan et Grenade : 1

La dernière "frappe préventive" israélienne : 1

Netanyahou qui parle du nucléaire iranien depuis 30 ans : 1

Macron et la guerre hybride : 1

Les pseudo-cyberattaques sur l'éducation nationale : 1, 2

Epstein agent russe : 1, 2

Epstein et le visa russe : 1

Poutine et l'antagonisme occidental : 1, 2

L'Irak a nié l'avancée US en 2003 : 1, 2, 3

Les difficultés des Russes en Ukraine : 1, 2, 3, 4

Les Russes et les machines à laver : 1, 2

L'âne et le chameau : 1, 2

Articles sur la menace russe imminente : 1, 2, 3, 4, 5

Les "flèches sur les cartes" : 1

Compilation "les Russes sont nuls" VS "le grand danger" : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

PARTIE III

Les études citées (Mercier & Sperber, Falk/Lieberman, Nyhan/Reifler, amygdale) : 1, 2, 3, 4, 5, 6

Le site "Costs of war" : 1

Les conférences de presse de Trump sur l'Iran : 1, 2

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