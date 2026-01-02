Dans Les dessous de la politique de l’Oncle Sam (1996), Noam Chomsky présente succinctement, mais avec une remarquable précision, les exactions perpétrées par les États-Unis dans le monde entier. Il y dénonce une hypocrisie morale qui masque la brutalité de leur politique.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
1 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner