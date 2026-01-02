Podcast La synthèse audio 25:32 Réservé aux abonnés

L’ouvrage montre comment, depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont agi pour demeurer la première puissance mondiale. Les stratèges américains, George Kennan en tête, n’ont reculé devant aucun crime pour défendre les intérêts économiques américains et, ainsi, assurer leur domination sur le monde.

Ce qu’il faut retenir :

La puissance et l’influence des États-Unis sur le monde sont sans commune mesure dans l’histoire de l’humanité. Mais, comme pour tous les empires, l’expansion est la première règle de la survie. Cet élargissement constant se fait bien sûr au détriment des peuples du monde, qui sont sommés de se soumettre ou d’en subir les conséquences.

Washington ne recule devant rien : coups d’États, soutien à des groupes terroristes, invasion, propagande de masse, tout est justifiable pour la défense des intérêts américains, surtout ceux des investisseurs. Ces derniers entendent bien défendre leurs intérêts contre ceux du peuple, contre l’intérêt public.

Maintenir la masse ignorante dans l’apathie générale et la soumission est fondamental pour éviter que le système du « libre marché » ne soit remis en cause. Le véritable ennemi du gouvernement américain et des grandes entreprises est le peuple, qui menace leurs privilèges.

Biographie de l’auteur

Noam Chomsky, né en 1928 à Philadelphie, est un linguiste américain, professeur émérite de linguistique au Massachusetts Institute of Technology où il a enseigné durant l’intégralité de sa carrière. Également connu pour son activisme politique et sa critique de la politique étrangère et des médias américains, il s’affiche comme un sympathisant de l’anarcho-syndicalisme. Entre autres, il fustige l’utilisation du terme « terroriste » qui, selon lui, permet aux gouvernements de se dédouaner de la dimension terroriste de leurs propres politiques. Il est également un fervent défenseur de la liberté d’expression.