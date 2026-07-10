L’empire du capitalisme s’étend aujourd’hui à la planète entière. Ses bienfaits sont souvent loués, qu’il s’agisse de la théorie du ruissellement, de la démocratisation ou de la juste répartition des ressources par le marché. Mais, la réalité est toute autre.
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