L’empire du capitalisme s’étend aujourd’hui à la planète entière. Ses bienfaits sont souvent loués, qu’il s’agisse de la théorie du ruissellement, de la démocratisation ou de la juste répartition des ressources par le marché. Mais, la réalité est toute autre.

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Par Élucid
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Mise en scène d’un dialogue entre Jean Ziegler et sa petite-fille, Le Capitalisme expliqué à ma petite-fille (2018) met en lumière les vices cachés de ce capitalisme mondialisé, source de destruction et d’inégalité.

Ce qu'il faut retenir

Le capitalisme est une forme d’organisation sociale et un mode de production qui repose sur la consécration de la propriété privée. Le capital est devenu un investissement initial substantiel permettant une monopolisation des revenus issus du travail effectué par d’autres.

Le capitalisme repose sur trois principes : la société de consommation au Nord, l’endettement et l’exploitation des pays du Sud.

Il s’appuie sur l’idéologie néolibérale, qui prône l’adaptation du secteur public au service d’une libéralisation totale du marché au niveau mondial. Cette collaboration est si étroite qu’elle prend parfois la forme de corruptions et de complicités entre leurs agents respectifs.

Ce processus, qui entraîne une disparition des États, assure également l’enrichissement des riches et l’appauvrissement des pauvres. Il permet le développement de dynamiques de monopolisation et de multinationalisation qui aboutissent à une globalisation du capitalisme.

Biographie de l’auteur

Ancien professeur de sociologie à l’université de Genève, à l’université de Grenoble et à Paris 1, Jean Ziegler devint, en 2000, rapporteur spécial auprès de l’ONU sur le droit à l’alimentation puis vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies à partir de 2009.

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