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L’ouvrage s’attache tout autant à identifier les causes de malheur et à fournir des méthodes pour les éviter, qu’à fournir des pistes visant à maximiser les sources de bonheur.

Ce qu’il faut retenir

Bertrand Russell rédige cet ouvrage comme un véritable guide pratique à l’attention de l’homme malheureux pour parvenir à atteindre le bonheur, qui est considéré comme un objectif légitime de vie. Il met constamment l’accent sur les leviers qui sont accessibles à l’individu seul ; s’il admet que des circonstances extérieures influent sur le bonheur, il reconnaît qu’il est souvent impossible à un individu seul d’agir sur ces circonstances, et choisit plutôt de se focaliser sur ce qu’un individu seul peut faire par lui-même.

Listant les divers obstacles qu’il identifie sur le chemin du bonheur, ainsi que les différents facteurs qui contribuent à l’accroître, l’auteur promeut un mode de vie fondé sur la modération des ambitions et de la course à la reconnaissance, l’intérêt pour les autres et pour le monde plutôt que pour soi-même et le refus de l’auto-apitoiement, proposant un certain nombre de pistes à ceux qui en souffrent pour se sortir du cercle vicieux de l’égocentrisme, qui est pour lui le véritable poison du bonheur.

Biographie de l’auteur

Bertrand Russell (1872-1970) est un logicien, mathématicien et philosophe britannique. Issu d’une influente famille aristocratique de tradition libérale, il jouit de son vivant d’une grande célébrité et est reconnu comme l’un des plus brillants intellectuels de son temps. Son œuvre philosophique est indissociable de son expérience de logicien, et il est considéré comme l’un des fondateurs de la philosophie analytique, promouvant une approche plus scientifique de la discipline, en opposition à l’idéalisme hégélien.