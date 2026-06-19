Dans Dieu et l’État (1870), Bakounine explore la différence de perception du monde et de la notion d’humanité par les socialistes révolutionnaires d’une part et par les idéalistes libéraux d’autre part.
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