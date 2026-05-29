Dans L’Empire du moindre mal (2007), Jean Claude Michéa revient sur l’origine du libéralisme en distinguant le libéralisme politique du libéralisme économique. Selon l’auteur, les dérives respectives de ces deux ramifications du libéralisme ont une origine commune.
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