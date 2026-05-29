Podcast La synthèse audio 25:32 Réservé aux abonnés

Recourant à la fois à la philosophie et à l’anthropologie, il tente de décrypter des concepts encore mal compris par la « Société des Modernes ».

Ce qu’il faut retenir :

Le libéralisme a été théorisé dans l’objectif de protéger les populations des guerres civiles aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cependant, il apparaît clairement qu’il n’est, sous sa forme contemporaine, plus que l’ombre de l’idéologie initiale d’émancipation. La distinction qui s’est faite au cours de l’Histoire entre libéralisme politique et libéralisme économique est une conjoncture du clivage droite/gauche. L’un découlant de l’autre, les deux pans de cette idéologie sont en réalité interdépendants. Le libéralisme est ainsi une idéologie politique qui a dépassé le clivage entre droite et gauche.

Le libéralisme est caractérisé par un principe de neutralité axiologique qui proscrit le recours à la morale ou à la vertu en ayant recours à des systèmes de normes supérieurs : le Marché et le Droit. Finalement, il prive l’homme du bonheur en encourageant un mode vie égoïste. Ce libéralisme englobant est caractérisé par l’absence de morale. L’idée d’une common decency manque cruellement à la société libérale. C’est explicitement la métaphore qui réside dans la mutation de l’empire du moindre mal en meilleur des mondes.

Comment parvenir à garder l’Humain au cœur d’une société déshumanisante ? La question ne semble même pas se poser en la présence d’un Marché omniprésent, tendant à voir son influence s’agrandir à l’infini. L’empire du libéralisme s’étend : d’un empire du moindre mal, il devient un empire du meilleur des mondes et tend à enfoncer encore davantage l’homme dans l’égoïsme.