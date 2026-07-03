Dans La vie liquide (2005), Bauman se livre à une sombre exploration de la façon dont la modernité contemporaine, qu’il qualifie de « liquide », a entraîné de profondes modifications dans la manière dont l’individu appréhende sa propre existence, bien souvent en dénaturant les modes de vie antérieurs.
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