Podcast La synthèse audio 25:32 Réservé aux abonnés

Zygmunt Bauman dresse le portrait d’un monde plongé dans l’incertitude, où tout est éphémère, changeant, et où la vie ressemble à une éternelle fuite en avant.

Ce qu’il faut retenir

La vie au sein de la « modernité liquide » que décrit Zygmunt Bauman se comprend au travers de mécanismes essentiellement liés à des questions économiques : la caractéristique majeure de la « modernité liquide » est la notion de consommation, non seulement des commodités, mais des êtres, du temps, de la vie elle-même. Ces mécanismes promettent à l’individu une expérience de l’éternité par un recommencement continu d’expériences jamais achevées, par une recomposition perpétuelle des caractéristiques qui définissent l’individu, telles que ses compétences, ses goûts, ses loisirs, et par une satisfaction systématique de ses besoins par le piège de la consommation, qui empêche en réalité toute satisfaction pérenne.

En « modernité liquide », l’individualisme est normalisé à un tel degré que le tissu social commence à se désagréger. La recomposition permanente de la personnalité des individus anéantit les relations interindividuelles, et les groupes se replient sur une logique communautaire, se mettant à vivre les uns à côté des autres plutôt qu’avec les autres. Le culte de la célébrité, figure triomphante de la société de consommation, qui est célèbre parce qu’elle est célèbre, est à l’image de cette décomposition : à la fois fanatique et instable, brièvement fédérateur puis rapidement oublié.