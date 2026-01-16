Podcast La synthèse audio 25:32 Réservé aux abonnés

Dans un futur dystopique, où un parti dictatorial unique gouverne le territoire de l’Océanie, réunion du Royaume-Uni et des États-Unis, 1984 raconte le destin tragique de Winston Smith, fonctionnaire londonien, qui se montre incapable de vivre selon les règles imposées par le Parti. L’ouvrage se présente ainsi comme une mise en garde contre le totalitarisme et ses conséquences sur la société.

Biographie de l’auteur

George Orwell (1903-1950), de son véritable nom Eric Arthur Blair, est un écrivain, essayiste et journaliste britannique. Résolument socialiste, il critique pourtant violemment le régime soviétique. Lors de la guerre d’Espagne, en 1936, il s’engage dans une milice communiste et constate les agissements du très stalinien Parti communiste espagnol.

Son œuvre est ainsi largement consacrée à la critique du communisme soviétique, spécialement des ouvrages comme La ferme des animaux (1945) ou 1984 (1949). Malgré son opposition au régime stalinien, il restera profondément engagé pour le socialisme.

