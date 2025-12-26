Classique de la philosophie politique, Du contrat social (1762) de Rousseau constitue l’un des textes modernes majeurs traitant des questions tenant à la liberté, l’égalité, la souveraineté et la république.
Lisez la suite et soutenez un média indépendant sans publicitéS’abonner
Accès illimité au site à partir de 1€
Déjà abonné ? Connectez-vous
0 commentaire
Devenez abonné !
Vous souhaitez pouvoir commenter nos articles et échanger avec notre communauté de lecteurs ? Abonnez-vous pour accéder à cette fonctionnalité.S'abonner