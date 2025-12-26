Podcast La synthèse audio 25:32 Réservé aux abonnés

Tentant de résoudre le problème de l’inégalité entre les hommes, Rousseau, dans son Contrat social, propose un pacte entre citoyens, qui, seul, pourrait permettre la liberté et l’égalité des citoyens.

Ce qu’il faut retenir :

L’ordre social n’est pas naturel, mais provient d’une convention entre les hommes : le pacte social. Ce pacte constitue une forme d’association qui permet à chacun de voir sa liberté et sa propriété protégées, tout en s’unissant à d’autres hommes. Ce contrat met chaque membre sous la direction suprême de la volonté générale. Ainsi, à l’inégalité naturelle entre les hommes, est substituée une égalité de droit, morale et légitime.

Le pacte social donne au Corps social un pouvoir absolu sur ses membres, appelé Souveraineté. La Souveraineté, ainsi fondée sur la volonté générale, est inaliénable – c’est-à-dire qu’elle ne peut être déléguée – et indivisible – c’est-à-dire qu’elle appartient au Corps du peuple entendu comme un tout. Le Souverain détient le pouvoir législatif et exprime la volonté générale par le biais de la loi. La loi est ainsi toujours générale : elle concerne tous les hommes, puisqu’ils sont égaux, et jamais un individu ou un fait particulier.

Le Souverain édicte les lois générales et leur application, concernant des actes particuliers, appartient à la puissance exécutive, c’est-à-dire au Prince. Le Gouvernement peut appartenir à tout le peuple (Démocratie), à un petit nombre de magistrats (Aristocratie) ou à un magistrat unique (Monarchie). Ces formes d’organisation peuvent être mêlées et résulter en une multitude de formes de gouvernement mixte. L’équilibre entre la puissance législative, le pouvoir exécutif et les sujets qu’il gouverne doit être maintenu, autrement l’État dégénère.