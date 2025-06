Le mois de mai a vu les Européens s’agiter dans le cadre d’une séquence diplomatique en forme de pantalonnade dont ils sont peut-être les seuls au monde à avoir le secret.

C’en en effet en délégation que quatre chefs d’États et de gouvernement, MM. Tusk, Stammer, Merz et Macron, se sont rendu à Kiev auprès de Volodymyr Zelensky pour affirmer solennellement, par leur présence conjointe sur le sol ukrainien, la pérennité de leur soutien à Kiev dans l’espoir, non plus d’une victoire semble-t-il, mais d’une paix avec la Russie à des conditions acceptables pour l’Ukraine, en réaction au risque d’une paix carthaginoise dont Donald Trump est soupçonné d’être partisan.

Europe-puissance, la suite

L’écho médiatique de cette visite collective avait en fait un but : tenter, pour les puissances européennes, de peser sur les (laborieuses) négociations en cours sous l’égide des États-Unis, afin de démontrer l’irrésistible affirmation de « l’Europe-puissance ». Si elle relève pour l’essentiel d’une pure gesticulation à laquelle un État est condamné lorsque ses moyens comme ses choix politiques ne lui permettent d’agir décisivement sur le cours de choses, la séquence est riche d’enseignement à plus d’un titre.

D’abord, parce qu’elle révèle la profonde ambiguïté de la notion d’« Europe-puissance », référence incontournable et objet de bien des désirs dans les milieux européistes depuis plus de trente ans. Si cette notion exprime l’aspiration à une puissance unique d’envergure continentale, à la mise en place d’une République fédérale européenne dotée de tous les attributs régaliens en matière de défense et de sécurité, la période actuelle en démontre le caractère tout à fait chimérique.