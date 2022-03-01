94 milliards d'euros. C'est le déficit commercial de la France en 2025. Une « amélioration », nous dit-on, par rapport au record absolu de 2022. Sauf que ce gouffre reste parmi les plus profonds de notre histoire et qu'il ne doit presque rien au hasard. Derrière la facture énergétique, que subissent pourtant tous nos voisins, se cache un mal beaucoup plus rare et beaucoup plus grave : la France a perdu la capacité de produire ce qu'elle consomme. Voitures, machines, électronique, médicaments, jusqu'à une partie de ses carburants, le pays achète désormais à l'étranger ce qu'il fabriquait autrefois. Graphiques, cartes et comparaisons internationales à l'appui, cette analyse montre comment des choix économiques parfaitement identifiables ont progressivement transformé une puissance industrielle en championne des déficits commerciaux.
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