Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Le commerce international de biens est en réalité le reflet de la santé d’une économie. Le solde commercial (différence entre nos exportations et nos importations de biens physiques) met en lumière les problèmes de compétitivité et les erreurs stratégiques gouvernementales. Trop déficitaire, il montre que l’économie n’est pas capable de concurrencer celle de ses partenaires et indique que le pays devrait rencontrer de sérieux problèmes financiers. Trop excédentaire, il montre que l’économie est trop déséquilibrée, que la rémunération des salariés est trop basse et qu’en réalité le pays s’appauvrit physiquement, échangeant des biens réels contre du papier (monnaie) qui s’accumule. C’est donc l’équilibre à long terme de la balance commerciale qui démontre qu’une économie est saine.

En 2025, la France a essuyé un déficit commercial colossal de 94 Md€. Une embellie, certes, au regard des records de 191 Md€ en 2022 et de 103 Md€ en 2024 (gonflés, pour l’essentiel, par l’envolée du coût de nos importations d’énergie).