94 milliards d'euros. C'est le déficit commercial de la France en 2025. Une « amélioration », nous dit-on, par rapport au record absolu de 2022. Sauf que ce gouffre reste parmi les plus profonds de notre histoire et qu'il ne doit presque rien au hasard. Derrière la facture énergétique, que subissent pourtant tous nos voisins, se cache un mal beaucoup plus rare et beaucoup plus grave : la France a perdu la capacité de produire ce qu'elle consomme. Voitures, machines, électronique, médicaments, jusqu'à une partie de ses carburants, le pays achète désormais à l'étranger ce qu'il fabriquait autrefois. Graphiques, cartes et comparaisons internationales à l'appui, cette analyse montre comment des choix économiques parfaitement identifiables ont progressivement transformé une puissance industrielle en championne des déficits commerciaux.

Graphe Économie
Par Olivier Berruyer

1. La zone euro, premier partenaire commercial
2. La France est le 9e exportateur mondial
3. Un énorme besoin de biens industriels et alimentaires
4. Un commerce extérieur plombé par le pétrole et le gaz
5. La zone euro plombe le commerce extérieur français
6. Les années 2000 : le retour des forts déficits commerciaux
Ce qu'il faut retenir

Cette analyse graphique originale d'Olivier Berruyer pour Élucid est une mise à jour de notre suivi régulier et actualisé des grands indicateurs économiques.

Le commerce international de biens est en réalité le reflet de la santé d’une économie. Le solde commercial (différence entre nos exportations et nos importations de biens physiques) met en lumière les problèmes de compétitivité et les erreurs stratégiques gouvernementales. Trop déficitaire, il montre que l’économie n’est pas capable de concurrencer celle de ses partenaires et indique que le pays devrait rencontrer de sérieux problèmes financiers. Trop excédentaire, il montre que l’économie est trop déséquilibrée, que la rémunération des salariés est trop basse et qu’en réalité le pays s’appauvrit physiquement, échangeant des biens réels contre du papier (monnaie) qui s’accumule. C’est donc l’équilibre à long terme de la balance commerciale qui démontre qu’une économie est saine.

En 2025, la France a essuyé un déficit commercial colossal de 94 Md€. Une embellie, certes, au regard des records de 191 Md€ en 2022 et de 103 Md€ en 2024 (gonflés, pour l’essentiel, par l’envolée du coût de nos importations d’énergie).

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