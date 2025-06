Aurélien Bernier est essayiste et journaliste, il collabore régulièrement au Monde diplomatique. Son travail porte sur les politiques énergétiques et environnementales, la mondialisation et l'Union européenne. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont « Désobéissons à l'Union européenne » (Mille et une nuits, 2011), « L'Energie, hors de prix » (L'Atelier, 2023) et « Que faire de l'Union européenne ? » (L'Atelier, 2025)

Dans cet entretien accordé à Olivier Berruyer pour Élucid, Aurélien Bernier dresse un constat implacable : l’Union européenne constitue aujourd’hui un problème central. Derrière son vernis technocratique, elle incarne une machine antidémocratique et austéritaire, qui démantèle nos économies et nos industries au nom d’un projet néolibéral global. En confisquant la souveraineté des États et en les enfermant dans l’euro, elle opère une prise d’otage silencieuse. Son prétendu rôle de rempart diplomatique est une illusion : "l’Europe qui protège" n’est qu’un slogan creux. Il est urgent que la gauche se saisisse de cette question, avant qu’il ne soit trop tard.

