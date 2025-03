Karim ÉMILE BITAR est professeur de relations internationales à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, professeur à l’ENS de Lyon, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste du Moyen-Orient et de la politique étrangère des États-Unis. Dans cette interview par Olivier Berruyer pour Élucid, il revient sur les bouleversements opérés au Moyen-Orient depuis le 7 octobre. L'attaque du Hamas, et la riposte israélienne ont embrasé la région, et le monde : la lutte contre le terrorisme semble bien loin d'être gagnée. Les traumatismes liés à la Shoa et au colonialisme continuent à déployer leurs effets nocifs, et les ingérences répétées des puissances occidentales - les États-Unis au premier plan - rendent la situation ingérable. Est-ce que l'arrivée de Donald Trump au pouvoir va rompre avec des décennies d'impérialisme ?

