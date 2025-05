Camille ADAM est un ancien avocat en droit bancaire et financier, reconverti dans le journalisme d’investigation. Il est le réalisateur du documentaire sur l’Union européenne “Au nom de l’Europe” qu'il a produit en toute indépendance. Et il est également rédacteur pour le site Élucid, où il mène une veille des dérives de l'UE. Dans cette interview par Carla Costantini pour Élucid, Camille Adam éclaire avec rigueur les mécanismes qui ont conduit à une perte progressive de souveraineté démocratique en Europe. Il met en lumière les dérives d’un fédéralisme imposé sans consentement populaire, et les conséquences d’une intégration européenne qui, loin de renforcer notre économie, nous a exposée aux dynamiques brutales de la mondialisation. Il est crucial de comprendre les rouages de Bruxelles pour toute personne aspirant à une transformation politique de notre système. Car tant que nous resterons dans l'UE, rien ne pourra freiner la déliquescence de la France.

