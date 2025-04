La haute fonction publique française est dans une situation tout à fait paradoxale : il s’agit à la fois des fonctionnaires les mieux payés et les plus protégés, et en même temps, des fonctionnaires les plus précaires, professionnellement parlant. Comment un tel paradoxe est-il possible ?

La fonctionnalisation des postes : une gestion privilégiée qui étouffe l’esprit critique des fonctionnaires

En France, les conditions d’entrée, de gestion, d’avancement, ou de rémunération des fonctionnaires sont régies par des décrets et des arrêtés. Ces grilles et ces règles visent à garantir aux fonctionnaires un déroulé de carrière et une progression de rémunération – souvent minime – les fonctionnaires n’ayant pas droit aux négociations annuelles obligatoires avec leur patron pour définir des augmentations. Les hauts fonctionnaires sont de longue date la catégorie ayant les grilles de rémunération les plus intéressantes, soit celles qui montent le plus haut et le plus vite. En outre, de façon générale, les fonctionnaires touchent aussi des « primes », qui constituent de plus en plus une part non négligeable de leur rémunération (sans lesquelles ils seraient majoritairement à peine plus que smicards). Et bien évidemment, les hauts fonctionnaires font partie des fonctionnaires qui touchent le plus de primes.

Voilà pour la situation théorique. Toutefois, pour comprendre le paradoxe, il faut rajouter à cela les conditions d’emploi. En effet, cette gestion « normale » des fonctionnaires vient de plus en plus être chassée par une gestion « spéciale » représentée par les emplois fonctionnels.