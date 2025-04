Jusqu'à récemment, Marine Le Pen appelait à la plus grande sévérité contre les politiciens condamnés par la justice. À présent qu'elle l'est à son tour pour le délit de détournement de fonds publics, elle s'insurge contre la judiciarisation de la vie politique. Elle est pourtant plus silencieuse sur ce type de pratiques, communes chez tous ses soutiens de l'internationale réactionnaire dès qu'ils ont le pouvoir.