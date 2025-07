La vérité c’est que le déficit, et donc la dette, n’est pas la cause du malheur français mais sa conséquence, et que s’attaquer aux conséquences d’un problème ne le résoudra pas, mais au contraire l’aggravera.

Si François Bayrou était sincère dans sa démarche de réduction (nécessaire et légitime) du déficit français, alors il devrait plutôt s’attaquer à sa cause et expliquer aux Français que depuis des décennies les recettes se sont effondrées à cause de la désindustrialisation (une usine qui ferme c'est de l'impôt sur les sociétés en moins), la concurrence fiscale de nos voisins européens qui nivellent par le bas les recettes des États membres (Irlande et Pays-Bas en tête), l’euro qui nous oblige à baisser les cotisations et divers impôts pour compenser l’impossibilité de dévaluer, ou encore le libre-échange européen qui nous prive de droits de douane.

Il devrait préciser que la désindustrialisation résulte des multiples dumpings auxquels "nous" avons exposé nos entreprises. Dumping social avec les dizaines d'accords de libre-échange signés par la Commission européenne en notre nom et l'élargissement aux pays d'Europe de l'Est. Dumping monétaire avec l'euro qui est une monnaie trop forte pour la France et trop faible pour l'Allemagne. Et un dumping fiscal des Pays-Bas et de l'Irlande. Pour être plus complet, il devrait ajouter que "l'Europe" nous demande de restaurer la compétitivité de nos entreprises sans dévaluation monétaire, sans déficit, sans préférence nationale pour notre industrie et nos marchés publics tout en concluant des accords commerciaux et en élargissant l'UE avec des pays ayant des normes et des salaires inférieurs aux nôtres.