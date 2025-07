Après bientôt trois ans et demi de combats, la situation se dégrade en Ukraine. Toute velléité de récupérer les territoires occupés semble de plus en plus irréaliste, alors que le lent mais constant grignotage de l’armée russe se poursuit tout le long de la ligne de front. L’armée ukrainienne recule, mais ne se débande pas ; les efforts de mobilisation et d’entraînement de nouveaux soldats parviennent encore pour le moment à compenser l’hémorragie.

À Lyman, à Siversk, à Kostyantynivka, à Pokrovsk – les ultimes verrous du Donbass avant la dernière ligne de défense autour de Sloviansk et Kramatorsk – la situation est désormais très tendue. Plus au nord, les forces russes ont franchi la rivière Oskil et sont aux portes de Koupiansk, s’installant durablement dans l’oblast de Kharkiv. Enfin, au nord-ouest, les troupes russes qui ont chassé l’armée ukrainienne de Soudja ont traversé la frontière ; les évacuations de civils ont commencé à Soumy, la capitale régionale.

Le caractère inextricable de la situation semble commencer à rattraper les alliés de l’Ukraine. Si cela est sans nul doute à imputer en partie à la gravité de la situation sur le terrain, où la dernière offensive ukrainienne significative – celle en direction de Koursk – s’est soldée par un désastre, le retour au pouvoir de Donald Trump, de même que l’explosion du nombre de crises importantes à l’échelle mondiale durant les deux dernières années, ont certainement joué un rôle significatif. Éteindre un incendie devient tout de suite plus compliqué lorsqu’une multitude de nouveaux feux jaillissent simultanément un peu partout dans le monde.