Maurice Lemoine est journaliste, ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique (2006-2010) et spécialiste du monde caraïbe et de l'Amérique latine. Ses travaux portent principalement sur les mouvements sociaux, les tentatives de déstabilisation politique et les enjeux géopolitiques de la région, avec un focus marqué sur le Venezuela et Cuba. Il participe au site Mémoire des Luttes et il est l'auteur notamment du livre "Les enfants cachés du général Pinochet" qui revient sur l'histoire du continent.

Dans cette interview par Olivier Berruyer pour Élucid, Maurice Lemoine propose une lecture à contre-courant de la propagande et du lavage de cerveau auquel nous sommes habitués sur le dossier Vénézuélien. Il décrypte les enjeux derrière l'action de Donald Trump : ce qui s'est vraiment passé et à quoi il faut s'attendre pour la suite. L'impérialisme américain n'a jamais pris fin.

Sources de la vidéo :

NYT - Les US reconnaissent que le cartel des soleils n’existe pas : https://www.nytimes.com/2026/01/05/us/trump-venezuela-drug-cartel-de-los-soles.html

Critique du gouvernement vénézuélien par les organisations internationales non gouvernementales : Amnesty, et HRW

Machado promet des privatisations massives : https://geopoliticaleconomy.com/2025/11/13/privatization-maria-corina-machado-sell-trillion-venezuela/ + vidéo mentionnée par Maurice Lemoine : https://youtu.be/l2J2JtO8R9Q?t=1030

Article de France info sur les 115 morts en 2017 : https://www.franceinfo.fr/monde/venezuela/venezuela-une-action-de-la-part-des-pays-voisins-est-necessaire-pour-trouver-une-issue-a-cette-crise-internationale_2306959.html

Amnesty sur Rocio San Miguel : https://www.amnesty.org/fr/documents/amr53/7734/2024/fr/

Câble où Rocio San Miguel est mentionnée par les Américains : https://wikileaks.org/plusd/cables/07CARACAS1191_a.html

Machado veut céder son prix Nobel : https://www.20minutes.fr/monde/etats-unis/4194684-20260106-venezuela-prix-nobel-paix-maria-corina-machado-veut-partager-prix-donald-trump

Machado n’a "pas de respect au Venezuela" selon Trump : https://www.humanite.fr/monde/maria-corina-machado/elle-ne-beneficie-daucun-soutien-ni-respect-maria-corina-machado-la-prix-nobel-de-la-paix-desavouee-par-trump-lui-meme

Accord entre le parti de Machado et le Likoud : https://www.ventevenezuela.org/wp-inter/uploads/2020/07/Inter-Party-Agreement-Likud-Vente-Signed.pdf

