Le plus « voyous » des États n’est pas celui qui couvre d’encre les pages de la presse française...

Dans cette vidéo, on vous montre comment Washington refuse les conventions internationales, torpille les institutions quand ça l’arrange, utilise le droit comme une arme économique pour piller ses partenaires. Comment ils rackettent des entreprises européennes et couvrent des décennies d'ingérences violentes.

Du Vietnam à l’Irak, ils renversent des gouvernements, financent des milices et maquillent leurs opérations en « défense de la démocratie ».

On pourrait se dire que les temps ont changé, que le monde n’est plus unipolaire. Mais avec leur déclin imminent, les États-Unis deviennent encore plus dangereux…

Nos responsables politiques restent pourtant à ce jour alignés sur les intérêts de Washington, et les quelques critiques envers Trump ne changent rien à cet état de fait pour le moins préoccupant.

Par Carla Costantini et Xavier de Capèle (Lex Imperii sur Youtube)

Liste des sources de la chronique :

Donald Trump dit qu’il veut assasiner les personnes qui amènent de la drogue aux États-Unis :

https://www.youtube.com/watch?v=Q7m6vmx4nEs

Les conflits majeur récents (compilation) :

https://www.youtube.com/watch?v=CBZpMpCBeI8

https://www.youtube.com/watch?v=c4GqyfbfmyM

https://www.youtube.com/watch?v=R04Ff5NwQAc

https://www.youtube.com/watch?v=BK6WxgkXsRA

https://www.youtube.com/watch?v=6qT5AUrCpj4

https://www.youtube.com/watch?v=l1vLRhmRUeY

https://www.youtube.com/watch?v=1JXtccGewlM

https://www.youtube.com/watch?v=h-z1VcuQ4ZM

https://www.youtube.com/watch?v=mV2AmUmZPuM

https://www.youtube.com/watch?v=wZBqrSCztkE

https://www.youtube.com/watch?v=C7eSJ011Muc

Bill Clinton et Joe Biden sur l’exceptionnalisme américain :

https://www.youtube.com/watch?v=vAHCOXDjFDw&t=401s

https://www.reuters.com/world/biden-press-us-role-primetime-address-ukraine-israel-2023-10-19/

Convention relative aux droits de l’enfant :

https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/hrbodies/crc/crc-fr.pdf

Retard des États-Unis sur les droits de l’enfant :

https://www.hrw.org/news/2023/09/15/us-not-protecting-its-children

https://www.amnesty.org/fr/wp-content/uploads/sites/8/2021/07/amr510812011fr.pdf

https://www.amnesty.ch/fr/pays/ameriques/etats-unis/docs/2011/des-enfants-en-prison-pour-la-vie

https://www.hrw.org/fr/news/2012/01/03/etats-unis-les-mineurs-delinquants-condamnes-la-reclusion-perpetuelle-vivent-dans

https://www.hrw.org/news/2023/03/01/unprotected-labor-law-child-farmworkers-risk-health-and-lives

Convention sur l’élimination des discriminations à l’égard des femmes (multilingue) :

https://treaties.un.org/doc/Treaties/1981/09/19810903%2005-18%20AM/Ch_IV_8p.pdf

Plainte du Nicaragua devant la CIJ :

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/70/9614.pdf

Arrêt de la CIJ sur l’affaire États-Unis contre Nicaragua :

https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/70/070-19860627-JUD-01-00-FR.pdf

Non-reconnaissance du jugement par les États-Unis :

https://www.nytimes.com/1986/06/28/world/world-court-supports-nicaragua-after-us-rejected-judges-role.html

Ronald Reagan traite le Nicaragua de « marionnette soviétique » :

https://www.theguardian.com/world/1986/jun/28/usa.marktran

Allocution radio de Ronald Reagan sur le Nicaragua :

https://www.youtube.com/watch?v=Heqt93vaNxk

La « Loi d’invasion de la Haye » :

https://www.rts.ch/info/monde/2024/article/la-loi-d-invasion-de-la-haye-une-etrange-loi-qui-permet-aux-etats-unis-d-envahir-les-pays-bas-28703519.html

L’administration Trump sanctionne Fatou Bensouda :

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/09/02/washington-sanctionne-fatou-bensouda-la-procureure-de-la-cour-penale-internationale_6050769_3210.html

Le deux poids deux mesures vis-à-vis de la CPI :

https://www.bfmtv.com/international/amerique-nord/etats-unis/joe-biden-estime-le-mandat-d-arret-de-la-cour-penale-internationale-contre-vladimir-poutine-justifie_AN-202303180044.html

https://www.lemonde.fr/international/article/2024/11/22/les-etats-unis-rejettent-la-legitimite-des-mandats-d-arret-de-la-cpi-contre-benyamin-netanyahou-et-yoav-gallant_6408157_3210.html

https://www.leparisien.fr/international/israel/etats-unis-des-elus-votent-pour-sanctionner-la-cour-penale-internationale-et-son-action-visant-israel-05-06-2024-MXCQTTXX65AMVOEQWRQAMULTTM.php

Les vetos états-uniens récents concernant Israël et Gaza :

https://press.un.org/fr/2023/cs15450.doc.htm

https://press.un.org/fr/2023/cs15519.doc.htm

https://press.un.org/fr/2024/cs15595.doc.htm

https://press.un.org/fr/2025/cs16078.doc.htm

https://www.france24.com/fr/moyen-orient/20250918-cessez-le-feu-gaza-colere-conseil-de-securite-onu-nouveau-veto-etats-unis

https://www.aljazeera.com/news/2021/5/19/a-history-of-the-us-blocking-un-resolutions-against-israel

Les retournements accusatoires américains :

https://apnews.com/article/united-nations-us-vote-gaza-ceasefire-resolution-f6453803b3eacc9fbaa2ce5a025e2a94?utm

Blocage de l’OMC :

https://www.letemps.ch/economie/etatsunis-bloquent-renouvellement-dun-juge-lomc

Déclaration de John Bolton sur les sanctions contre le Venezuela et tous leurs potentiels partenaires :

https://www.youtube.com/watch?v=BSq6VIAuTAA

Déclaration de Joe Biden sur Nord Stream 2 :

https://www.youtube.com/watch?v=k93WTecbbks

Donald Trump menace de prendre le contrôle du canal de Panama :

https://youtu.be/uliqfcdvEBk?t=199

Les États-Unis se retirent de l’UNESCO :

https://www.nytimes.com/1983/12/29/world/unesco-receives-us-pullout-notice.html

Retrait du financement en 2011 :

https://www.lemonde.fr/international/article/2011/10/31/selon-les-medias-americains-l-adhesion-de-la-palestine-a-l-unesco-est-une-erreur_1596549_3210.html

Appel aux dons pour les hôpitaux :

https://x.com/BFMTV/status/1971806193778593899

Les États-Unis se retirent du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU :

https://www.lepoint.fr/monde/les-etats-unis-se-retirent-du-conseil-des-droits-de-l-homme-de-l-onu-19-06-2018-2228713_24.php

Attaques du DoJ américain sur les entreprises françaises :

https://www.lemonde.fr/economie/article/2019/01/15/document-en-2014-alstom-plaidait-coupable-de-corruption-aux-etats-unis_5409262_3234.html

https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/case/united-states-v-alstom-sa-et-al-court-docket-number-314-cr-00245-jba-314-cr

https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/case/united-states-v-alcatel-lucent-sa-court-docket-number-10-cr-20907

https://www.revueconflits.com/la-bataille-dairbus-le-droit-comme-arme-dans-la-guerre-economique/

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/corruption-technipfmc-ecope-dune-lourde-amende-1032549

https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2014/06/30/la-bnp-devra-regler-8-834-milliards-de-dollars-d-amende-aux-etats-unis_4448280_3222.html

https://www.justice.gov/archives/opa/pr/soci-t-g-n-rale-sa-agrees-pay-860-million-criminal-penalties-bribing-gaddafi-era-libyan

https://www.challenges.fr/entreprise/corruption-en-iran-total-verse-400-millions-de-dollars-aux-etats-unis_209941

https://www.justice.gov/archives/opa/pr/french-oil-and-gas-company-total-sa-charged-united-states-and-france-connection-international

Archives sur le Watergate :

https://www.nytimes.com/1973/04/22/archives/watergate-aug-29-1972-april-17-1973-watergate-revelations.html

https://www.nytimes.com/1976/04/02/archives/cia-said-to-have-known-in-50s-of-lockheed-bribes-data-on-japanese.html

https://www.nytimes.com/1975/04/10/archives/sec-suit-links-a-honduras-bribe-to-united-brands-banana-marketer.html

Loi Helms-Burton de 1996 (contre Cuba) :

https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-110/pdf/STATUTE-110-Pg785.pdf

Bilan des condamnations d’entreprise par le DoJ (tableau p. 19) :

https://www.vie-publique.fr/files/rapport/pdf/194000532.pdf

Les États-Unis ont essayé de renverser un gouvernement étranger 72 fois :

https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/12/23/the-cia-says-russia-hacked-the-u-s-election-here-are-6-things-to-learn-from-cold-war-attempts-to-change-regimes/

Archives sur l’opération Ajax en Iran :

https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/library/world/mideast/041600iran-cia-index.html

https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB28//

https://unredacted.com/2013/08/26/cia-admits-it-was-behind-irans-coup-the-agency-finally-owns-up-to-its-role-in-the-1953-operation/

Ingérences et assassinats en Afrique pendant la période décoloniale :

https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP90-00552R000403870003-8.pdf

https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP80B01676R000400130013-2.pdf

https://www.liberation.fr/planete/2016/05/16/comment-nelson-mandela-a-ete-trahi-par-la-cia-en-1962_1453037/

Expropriation de la United Fruit Company par Jacobo Arbenz au Guatemala :

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54v04/pg_1058

Action de la CIA au Guatemala :

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1952-54Guat/d287

La violence politique post-Arbenz au Guatemala :

https://hrdag.org/wp-content/uploads/2013/01/CEHreport-english.pdf

https://www.amnesty.org/ar/wp-content/uploads/2021/06/amr340011976en.pdf

Télégrammes de l’ambassade états-unienne en France dans les années 1940 :

https://www.trumanlibrary.gov/library/research-files/telegram-jefferson-caffery-george-c-marshall?documentid=NA&pagenumber=1

https://history.state.gov//historicaldocuments/frus1947v03/ch8subsubch3#fn:1.7.4.8.12.20.8.6.2

Financement du Parti Socialiste par la CIA :

https://www.lemonde.fr/archives/article/1976/01/30/l-auteur-d-un-livre-sur-la-c-i-a-accuse-le-parti-socialiste-d-avoir-recu-une-aide-de-l-agence-americaine_2956033_1819218.html

Ingérences en Italie :

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1947v03/d648

Le rapport de la commission Church :

https://aarclibrary.org/publib/church/reports/book1/contents.htm

https://archive.org/details/ChurchCommittee_FullReport/_Book-I_Foreign-and-Military-Intelligence/page/73/mode/2up

Page affichée à l’image :

https://aarclibrary.org/publib/church/reports/book1/html/ChurchB1_0010a.htm

Les lois résultant de la commission :

https://www.washingtonpost.com/politics/the-foreign-intelligence-surveillance-court/2013/06/07/4700b382-cfec-11e2-8845-d970ccb04497_graphic.html

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1977/07/14/intelligence-committee-passed-by-house-panel/8fff12d0-1a4f-4cf1-a6ee-5a2d809949b2/

Discours de Ronald Reagan sur la création de la NED :

https://www.youtube.com/watch?v=BkWPj2jFVUA

Présentation de la NED :

https://www.ned.org/about/a-propos-de-la-ned/

Citation d’Allen Weinstein :

https://mondediplo.com/2007/08/04ned#nb11

Action de la NED au Nicaragua :

https://www.ned.org/docs/annual/1991%20NED%20Annual%20Report.pdf

https://findingaids.loc.gov/exist_collections/ead3pdf/mss/2022/ms022020.pdf

https://www.tampabay.com/archive/1990/02/12/nicaraguan-election-aid-brings-concerns-over-agency-s-role/

La Cuban American National Foundation et Luis Posada Carriles :

https://www.nytimes.com/1998/07/13/world/bomber-s-tale-decades-intrigue-life-shadows-trying-bring-down-castro.html?searchResultPosition=3

La NED dans les élections bulgares de 1990 :

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1990/06/10/in-bulgarias-election-fear-is-a-factor/e69af120-a1ba-40d9-8a97-5f39a922a67a/

Les rapports annuels de la NED :

https://www.ned.org/featured-publications/

Les rapports par zone géographique pour 2024 :

https://www.ned.org/2024-grant-listings/

Le rapport affiché (Europe 2024) :

https://www.ned.org/wp-content/uploads/2025/04/Europe-Grant-Listing-FY24-1.pdf

Madeleine Albright dit que les 500 000 enfants morts en valaient la peine :

https://www.youtube.com/watch?v=KP1OAD9jSaI

Site de l’US Agency for Global Media :

https://www.usagm.gov/networks/

Archives sur la victoire sandiniste au Nicaragua :

https://docs.google.com/document/d/1zqkPmoaL3K9XJxfX83_HRd-X9xZnJ7k3PLDXMgW1GDw/edit?tab=t.0

Implication américaine avec les Contras :

https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP90-00965R000706780026-9.pdf

https://archive.org/details/CIAContrasPsyOpsManualFOIA/mode/2up

https://www.cia.gov/readingroom/docs/CIA-RDP90-00965R000403770001-3.pdf

Ronald Reagan et la « menace » posée par l’île de la Grenade :

https://www.washingtonpost.com/archive/politics/1983/10/26/invasion-caps-4-years-of-tension-between-ministate-and-the-us/9b1bf4dd-4db2-4986-a744-b64795f19e5d/

La guerre illégale au Kosovo :

https://www.monde-diplomatique.fr/mav/120/A/46991

Milosevic :

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/comment-why-we-are-not-wrong-to-compare-milosevic-to-hitler-1088574.html

La situation dans les Balkans :

https://www.lemonde.fr/international/article/2022/08/01/le-kosovo-reporte-l-entree-en-vigueur-de-nouvelles-regles-a-la-frontiere-serbe-apres-des-tensions_6136825_3210.html

La « guerre contre la terreur » de George W. Bush :

www.youtube.com/watch?v=_CSPbzitPL8

Crimes de guerre en Afghanistan :

https://casebook.icrc.org/case-study/afghanistan-operation-enduring-freedom

Saddam Hussein le nouveau nouvel Hitler :

https://www.usforacle.com/2003/03/18/is-saddam-hussein-a-modern-day-hitler/

Le chaos en Irak et l’émergence de Daesh :

https://www.politis.fr/articles/2022/10/en-irak-la-revolution-ou-le-chaos-44958/

https://www.chathamhouse.org/2023/03/iraq-20-years-insider-reflections-war-and-its-aftermath/suppressed-voices-20-years-civil

https://www.courrierinternational.com/article/2013/03/14/apres-la-guerre-americaine-la-guerre-civile

https://www.brookings.edu/articles/isis-and-the-state-of-terror-the-genesis-evolution-and-impact-of-the-islamic-state/

Mouammar Kadhafi le "nouveau nouveau nouvel Hitler" :

https://www.abc.net.au/news/2011-03-03/new-hitler-gaddafi-rounding-up-opponents/1966478

https://www.nouvelobs.com/rue89/rue89-nos-vies-connectees/20110416.RUE1679/kadhafi-hitler-ahmadinejad-staline-la-dictature-de-la-mode.html

https://www.lepoint.fr/monde/kadhafi-va-se-suicider-comme-hitler-predit-l-ex-ministre-de-la-justice-24-02-2011-1298971_24.php

La traite d’esclaves en Libye :

https://www.youtube.com/watch?v=2S2qtGisT34

La guerre par procuration en Syrie :

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/obama-backs-us-military-training-for-syrian-rebels/2014/06/26/ead59104-fd62-11e3-932c-0a55b81f48ce_story.html

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/us-trained-fighters-in-syria-gave-equipment-to-al-qaeda-affiliate/2015/09/25/45100f14-63d8-11e5-8e9e-dce8a2a2a679_story.html

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/cia-ramping-up-covert-training-program-for-moderate-syrian-rebels/2013/10/02/a0bba084-2af6-11e3-8ade-a1f23cda135e_story.html

Donald Trump et « l’ennemi intérieur » :

https://theconversation.com/donald-trump-et-pete-hegseth-appellent-800-generaux-a-combattre-lennemi-interieur-266965

***

