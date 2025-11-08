Abonnement Élucid
Le plus « voyous » des États n’est pas celui qui couvre d’encre les pages de la presse française...
Dans cette vidéo, on vous montre comment Washington refuse les conventions internationales, torpille les institutions quand ça l’arrange, utilise le droit comme une arme économique pour piller ses partenaires. Comment ils rackettent des entreprises européennes et couvrent des décennies d'ingérences violentes.
Du Vietnam à l’Irak, ils renversent des gouvernements, financent des milices et maquillent leurs opérations en « défense de la démocratie ».
On pourrait se dire que les temps ont changé, que le monde n’est plus unipolaire. Mais avec leur déclin imminent, les États-Unis deviennent encore plus dangereux…
Nos responsables politiques restent pourtant à ce jour alignés sur les intérêts de Washington, et les quelques critiques envers Trump ne changent rien à cet état de fait pour le moins préoccupant.
Par Carla Costantini et Xavier de Capèle (Lex Imperii sur Youtube)
***
