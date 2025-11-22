Parcourir nos vidéos
Depuis plus de 40 ans, le capitalisme néolibéral façonne nos vies, nos institutions, nos corps. En France comme ailleurs, il a produit un monde du travail brutal, des inégalités abyssales, une nature épuisée et surtout…une colère sociale profonde. Cette violence économique, souvent invisible parce qu’institutionnalisée, interroge : faut-il la combattre de l’intérieur ou bien la renverser quitte à recourir à la violence ? Les partis, les syndicats et les médias peuvent-ils encore porter le changement, ou sont-ils devenus complices du système ?

On en discute aujourd'hui sur Élucid avec Nicolas Framont (sociologue, rédacteur en chef du média Frustration, et auteur de « Saint Luigi: Comment répondre à la violence du capitalisme ») et Pierre Larrouturou (économiste, ancien député européen, fondateur de Nouvelle Donne, et auteur de « 32 h ! La semaine de 4 jours, c'est possible »)

