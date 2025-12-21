Antidépresseurs et paracétamol sont-ils nocifs pour l’enfant à naître ? Les récentes polémiques déclenchées par l’administration étasunienne relancent la question des médications pendant la grossesse et de leurs éventuels dangers. Plusieurs études indiquent que la grande majorité des femmes enceintes consomme des médicaments (1). Notamment, pour la moitié d’entre elles, du Spasfon, que Prescrire juge inutile et possiblement dangereux. Les données sur l’innocuité de ces molécules sont largement insuffisantes. Pourtant, le débat scientifique reste verrouillé : sous prétexte de préserver la sérénité des femmes, on garde le silence sur certains risques réels encourus.
