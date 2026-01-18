D’octobre 2016 à mars 2017, le journaliste Gérald Andrieu a quitté les rédactions et les états-majors des partis pour aller, à pied, dans des conditions parfois périlleuses, à la rencontre d’un morceau de France. Dans Le peuple de la Frontière (Cerf), réédité avec une préface inédite de l’auteur, il retrace ces 5 mois de marche tout le long de la frontière est de la France, de Dunkerque à Menton. Ils lui ont permis d’accéder à une réalité sensible, intouchable à Paris et même à travers un simple reportage de quelques jours.
